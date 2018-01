OM: Twaalf maanden cel voor bedreiging met pistool

Bij een ruzie in het huis van zijn ex in Apeldoorn zou een 43-jarige man een vuurwapen getrokken hebben. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag 18 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Niet alleen bedreigde hij de vrouw, ook had hij ruim 29.000 euro contant op zak.

Over de bedreiging wilde Ramon J. vrijdag aan de rechters in Zutphen wel het nodige kwijt. Rustig zittend naast zijn advocaat, beide handen gevouwen voor zich, vertelde hij over de aanschaf van het vuurwapen. Zijn toenmalige vriendin had een ex-vriend die tbs had gekregen. Als hij voor de deur zou staan, was het bellen van de politie al te laat. ,,Hij staat erom bekend dat hij dan korte metten maakt'', zei J. cryptisch.

Dochter

Het pistool kwam op 27 september afgelopen jaar tijdens een ruzie met zijn ex-vriendin tevoorschijn toen hij het uit een zak haalde die voor hem klaar stond. Het waren zijn spullen, kennelijk was het tijd dat J. moest ophoepelen. Volgens de aangeefster richtte hij het wapen op haar. ,,Je hebt mij kapotgemaakt, nu ga ik jou kapotmaken'', zei J. volgens een van hun dochters. Die sprong voor haar moeder om erger te voorkomen. De moeder vluchtte in de berging en is tot op de dag van vandaag doodsbang voor J. Ze wilde, of durfde, vrijdag niet in dezelfde zaal als de verdachte te zitten.

Amfetaminelab

Waar kwam die 29.000 euro aan contanten vandaan? Het OM vermoedt dat J. bezig was met het opzetten van een amfetaminelab. Hij had contact met Chinezen en stortte in totaal 127.000 euro aan contanten op zijn rekening. J. wilde alleen kwijt dat die 29.000 euro uit een hennepkwekerij kwam waarvoor hij eerder veroordeeld is.

Over een amfetaminelab zweeg hij nerveus. Dat feit werd hem vrijdag ook niet verweten. Kennelijk loopt daar een apart onderzoek naar. De officier van justitie vroeg ook om een contactverbod en een locatieverbod voor de woning van het slachtoffer.

Volgens de advocaat kan het richten van het wapen niet bewezen worden. Ook voor het verwijt van witwassen vroeg hij om vrijspraak. J. sprak de hoop uit dat hij niet nog langer vast moest blijven zitten. ,,De hond die we 8 jaar hadden, zit nu in een asiel. Als ik nog veel langer vast moet blijven, krijgt de hond een spuitje.''