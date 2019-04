OM wil 1,5 jaar cel voor hardleerse dealer Apeldoorn

Hij was vorig jaar juli nét ontslagen uit een tweejarig traject voor stelselmatige daders. Toen eind oktober 2018 de kentekenverlichting van zijn auto haperde, werd de Apeldoorner aangehouden. In zijn auto vond de politie drugs. Ook bij een nieuwe autocontrole half januari had de man een koeltas met flessen ghb bij zich, een zak met speed, en ook amfetamine. Van twee medepassagieres had er één een fles ghb in haar handtas. Er werd gauw een joint weggemoffeld en de Apeldoorner keek met grote pupillen.