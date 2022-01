OM wil dat Apeldoorner en zijn twee vrienden de opbrengst van gedwongen prostitutie terugbetalen

Eigen productie LOO van Orpheus verplaatst naar juli

Net voor kerst stonden hoofdrolspelers Laetitia Gerards, Jeroen van Venrooij en Annemarije Zoer nog te repeteren op de planken van de Rabobankzaal in Apeldoorn. Dit is de zaal waar Loo op 9 februari de première zou moeten beleven. Zou, want het Apeldoorns theater Orpheus heeft in verband met corona moeten besluiten de serie voorstellingen te verplaatsen naar juli 2022.

13 januari