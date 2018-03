OM wil drie verdachte Litouwers terug de Nederlandse cel in voor poging ramkraak in Apeldoorn

Orpheus-muur maakt Apeldoorns theater beter zichtbaar

9:32 In de 'voortuin’ van Theater Orpheus is donderdag een bouwwerk onthuld. Het is een speciaal ontworpen muur, waarin met lichtgevende letters de naam Orpheus is verwerkt. De Orpheus-muur, geplaatst in het park tegenover de Grote Kerk, moet zorgen voor betere zichtbaarheid en vindbaarheid van het Apeldoornse theater.