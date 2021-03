OM wil man de cel in voor seks met slapend meisje in Apeldoorn

Dat bleek vandaag na afloop van de strafzaak in de rechtbank in Zutphen. De 19-jarige L.V. kwam de aangeefster in de nacht van 19 april 2019 tegen tijdens het stappen in Apeldoorn. Zij was uit met haar vriendin, het buurmeisje van V. De twee dames gingen na afloop van het stappen naar het huis van een van de twee en de jongeman vroeg of hij mee mocht omdat hij zijn sleutels was kwijtgeraakt, zo luidt de reconstructie van het OM.