Ombudsman heeft na uitleg 'vertrouwen' in Apeldoornse werkwijze bij bijstand

De Nationale Ombudsman uitte in een rapport in oktober vorig jaar zijn zorgen over twaalf gemeenten in Nederland. Bijstandsaanvragers moesten daar te lang wachten voordat ze worden geholpen. De twaalf gemeenten, waaronder Apeldoorn en Epe, hanteren volgens Van Zutphen een zogenoemde zoektermijn van twee tot vier weken bij het aanvragen van bijstand. Volgens de Participatiewet geldt voor mensen vanaf 27 jaar die zoektermijn niet.

,,Volgens de wet mag dit niet en financieel kwetsbare mensen worden zo in een nog moeilijkere positie gebracht’’, zei Van Zutphen toen. ,,Wie geen geld voor zichzelf of zijn gezin kan verdienen, moet snel aanspraak kunnen maken op de bijstand.’’

Uitnodiging

Apeldoorn pareerde die kritiek direct en nodigde de ombudsman uit voor een mondelinge toelichting op de werkwijze. Wethouders Mark Sandmann (Apeldoorn) en Erik Visser (Epe) lieten de ombudsman eind juni deze werkwijze zien. Volgens de gemeenten krijgen aanvragers binnen drie weken uitsluitsel of ze wel of geen uitkering krijgen. Wanneer iemand binnenkomt en in acute ‘broodnood’ verkeert, wordt direct geld geregeld, laat het Apeldoornse college in een brief aan de gemeenteraad weten.

Vertrouwen

,,De wijze waarop de gemeente Apeldoorn invulling geeft aan de uitvoering van de bijstand is in lijn van wat de Nationale Ombudsman voor ogen heeft, namelijk rekening houden met wat een burger nodig heeft als er bijstand wordt aangevraagd’’, stelt Sharon Bartels, woordvoerder van Van Zutphen. ,,Ook al wordt er in zekere zin door de gemeente wel een zoektermijn gehanteerd. De mondelinge toelichting tijdens het werkbezoek heeft ons meer inzicht gegeven in de dagelijkse praktijk in Apeldoorn en geeft ons vertrouwen.’’

Wie zich in de gemeente Apeldoorn of Epe bij de balie meldt voor bijstand, krijgt van de gemeente niet direct een aanmeldformulier voor de bijstand. Eerst wordt door de gemeente beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor bijstand, of dat er wellicht meer aan de hand is en op een andere manier hulp nodig is.

Sneller duidelijkheid

Diegenen die daadwerkelijk in aanmerking komen, kunnen vervolgens bijstand aanvragen. ,,De werkelijke aanvraag voor bijstand is daarmee later dan wanneer iemand op de dag zelf direct een bijstandsaanvraag doet. Maar nadat de uitkering is aangevraagd, heeft iemand de volgende dag zekerheid. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat iemand lang in onzekerheid zit. Ook worden in Apeldoorn bijna geen voorschotten uitbetaald’’, legt een gemeentewoordvoerder uit. ,,Kort gezegd, we werken vanuit de bedoeling van de wet en niet via de strikte interpretatie.’’