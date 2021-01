Ome Joop (81) uit Apeldoorn leefde zijn leven als een jongensboek: ‘Verpleegsters droegen hem op handen’

Ergernis en verbazing over plotse einde van Statie in station Apeldoorn

19 januari ,,Het doet behoorlijk zeer. We zijn weer terug bij af.’’ Ben Mouw baalt van het plotselinge eind van horecazaak Statie in Apeldoorn. Hij is een van de mensen die zich gezamenlijk hebben ingespannen voor het project. Hoe kan het dat één organisatie daar opeens de stekker uit trekt? En Mouw is niet de enige die vragen heeft.