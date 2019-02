Omgekomen fietser Europaweg is 18-jarige jongen uit Apeldoorn, automobilist aangehouden

Druk door verbouwing oorzaak ‘scheur’ Stadhuis Apeldoorn

7:00 Tumult op de avond, opluchting de volgende ochtend. De ‘scheur’ die vorige week werd ontdekt in een vloer van het Apeldoornse Stadhuis blijkt geen scheur te zijn, maar afbrokkelend marmer. Oorzaak daarvan is dat de vloer onder druk is komen te staan door de grote verbouwing die op dit moment wordt uitgevoerd. De dragende vloer ondervindt daar echter geen hinder van, stelt de gemeente.