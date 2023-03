Omgekomen Sylvia (45) uit Apeldoorn was ‘een schat van een meid’: ‘Iemand van wie je nooit iets verkeerds verwacht’

Vader en zoon uit Zutphen stelen volgens justitie dagelijks kostbaar gereed­schap: ‘Profiteurs met geoliede werkwijze’

Ze gingen volgens justitie eerst op voorverkenning in het buitengebied om te zien waar kostbaar gereedschap te halen viel. Vervolgens braken ze in bij schuren en loodsen, laadden bosmaaiers, bladblazers, motorzagen, zitmaaiers, kettingzagen of andere spullen in een bus en reden naar de heler, die al op zoek was naar een afnemer. ,,Dagelijks werk.’’