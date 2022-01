Omikron slaat toe: van deze basisschool in Apeldoorn zitten meer leerlingen thuis dan in de klas

‘Het is worstelen’, zijn de eerste woorden die Jenny van Hove uitspreekt. Voordat zij over de huidige situatie vertelt, blikt de directeur van de Emmaschool in Apeldoorn terug. ,,Sinds de start van de pandemie in maart 2020 tot aan de afgelopen kerstvakantie is één keer één groep in quarantaine gegaan. Op dit moment, dus twee weken na de heropening, zitten zes van de tien groepen in quarantaine. Meer dan de helft van de school.”