’Omnizorg blijft op huidige plek in Apeldoorn’

Die hoop hadden enkele bewoners nu de gemeente Apeldoorn gaat evalueren hoe het in de toekomst verder moet met Omnizorg. Dorren: ,,We gaan absoluut niet tornen aan het voortbestaan of de locatie van Omnizorg. Wel wordt er in de evaluatie gekeken hoe Omnizorg de zorg kan blijven aanbieden waaraan behoefte is en hoe dat goed ingepast kan worden op de huidige plek, in samenhang met de directe omgeving.”