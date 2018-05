Omruilen container in Apeldoorn gaat gewoon door

50Plus probeerde donderdagavond in de gemeenteraad dat project stil te zetten. Er zou eerst een goede communicatiecampagne moeten komen over die operatie, zodat er ,,meer draagvlak is''. Vrijwel alle andere partijen in de raad vinden dat dat een gepasseerd station is.

Het omruilen begint komende maand in twee buurten in Apeldoorn-Zuid. Overigens bestaat de mogelijkheid om tegen betaling een grijze container bij huis te houden: 25 euro eenmalig, plus 2,50 euro extra per lediging.