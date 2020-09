Omstanders verrichten eerste hulp op onwel geworden automobilist in Apeldoorn

Olympische droom voor Apeldoor­ner Gert-Jan Wassink voorbij na sportief en privé zwaar jaar

19 september Atleet Gert-Jan Wassink (34) is bezig aan zijn comeback in de hardloopwereld. Maar zijn olympische droom heeft hij inmiddels laten varen, na een zeer bewogen jaar op zowel privé-, zakelijk als sportief gebied. ,,Het einde van mijn carrière is nog niet in zicht, ondanks dat ik het afgelopen jaar veel heb meegemaakt.”