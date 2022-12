Omstandigheden in Apeldoorn en Uddel veilig: vuurwerkshows gaan door

Jouw mening Lezers over ‘fietster­reur’ in centrum van Apeldoorn: ‘Laat op groot bord kosten bekeuring zien’

Het fietsverbod in het centrum van Apeldoorn houdt de gemoederen bezig. Dat in drie maanden tijd 472 bekeuringen zijn uitgeschreven was voor veel lezers van de Stentor reden om in de pen te klimmen. ‘Wat is erop tegen om een stukje om te fietsen?’, vraagt André Eggerding zich af. ‘Luiheid?’

