Omstreden Apeldoorns verkeersplan binnenkort op het hakblok

Een groep bewoners gaf zaterdag in deze krant aan ongerust te zijn over de verkeerssituatie in Zuidbroek. De gemeente Apeldoorn deelt die zorgen en kwam enkele jaren terug al met een plan om de overlast tegen te gaan. Maar hoe staat het eigenlijk met dit omstreden ontwerp?

‘Verzet wordt grimmiger’ en ‘Lawine van kritiek op wegenplan’. Deze koppen verschenen in het najaar van 2016 boven artikelen over het plan van de gemeente Apeldoorn om het sluipverkeer tussen de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek te beteugelen. Het voorstel (zie kader) viel bijvoorbeeld verkeerd bij de mensen die langs de busbaan wonen. Zij voelden zich ronduit bekocht. Nu af en toe een bus en wat fietsers; straks duizenden auto’s. Maar dat waren niet de enige wijkbewoners die in opstand kwamen. In totaal tekenden 867 mensen tekenden de petitie tegen het plan.

Versneld

Desondanks stemde de gemeenteraad kort daarna in met het voorstel van burgemeester en wethouders. Maar daarna bleef het stil. Voor de buitenwacht althans. Achter de schermen gebeurde er wel het nodige. Zo is kort voor de afgelopen kerstdagen een klap gegeven op een zogenoemd coördinatiebesluit. Daarmee kunnen alle juridische procedures in één keer gedaan worden. Hiermee moet de totstandkoming van het project versneld worden.

Consequentie is dat bezwaarmakers maar één kans hebben om in beroep te gaan: rechtstreeks bij de Raad van State. Gemeentewoordvoerder Kirsten Harleman gaat er vanuit dat zij dat vanaf komende maand kunnen doen. Het is de bedoeling dat de besluiten dan gepubliceerd worden. ,,Hoe snel daarna met de uitvoering kan worden gestart, is afhankelijk van de eventuele zienswijzen die binnenkomen.”

Zorgen

De gemeente weet de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek in ieder geval achter zich. ,,Het heeft lang geduurd. Maar wij zijn blij dat er eindelijk een besluit is genomen en dat de meeste wegen openblijven’’, reageert voorzitter Harry Elzinga. De wijkraad heeft er immers altijd voor gepleit dat beide wijken met elkaar verbonden blijven. ,,We maken ons nog wel enige zorgen over over de situatie bij het Kristal. Als de busbaan strak open is voor alle verkeer, nodigt dat wel uit om via die route van en naar de A50 te rijden. Het is afwachten hoe dat zich ontwikkelt, maar de gemeente heeft al aangegeven er voor open te staan om daar eventueel over te praten.”