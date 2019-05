Omstreden bouw in centrum Apeldoorn start vrijdag

Deze meeting in het poffertjesrestaurant aan de Nieuwstraat vond op verzoek van buurtbewoners plaats. Volgens hen was er van enige voorlichting nog geen sprake geweest. Hoewel zij nog altijd faliekant tegen de komst zijn van het wooncomplex in het stadsbosje aan de Van Galenstraat, staat hun klok dankzij de bijeenkomst in ieder geval nagenoeg gelijk met die van aannemer Visser & Bunschoten uit Huizen.

Lawaai

Zowel Visser-directeur Fred Bisseling als buurtbewoner Adri Rademaker spreekt van een plezierig gesprek. ,,Als buurt hebben we onze wensen kenbaar kunnen maken. We hebben aangegeven dat we willen dat er goed gecommuniceerd wordt. Wanneer we bijvoorbeeld lawaai kunnen verwachten’’, zegt Rademaker. ,,Waar nog wel weinig duidelijkheid over bestaat is waar het bouwmateriaal wordt opgesteld en waar de schaftkeet komt te staan.”