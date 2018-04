Omstreden plan mega-geitenstal in Beemte-Broekland is van de baan

Bioloog Patrick brengt succespeti­tie naar Den Haag: 'Oostvaar­ders­plas­sen is mislukt'

6:04 Met ruim 123.000 handtekeningen van over de hele wereld staat bioloog Patrick van Veen (47) vandaag op de stoep in Den Haag. Waar activisten zich de afgelopen weken luidkeels lieten horen tegen het beleid in de Oostvaardersplassen, was hij vooral buiten de spotlights druk met zijn eigen vorm van verzet: diplomatie.