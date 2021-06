Omwonenden Brinklaan in Apeldoorn zijn ronkende scooters en motoren spuugzat

Video Bizar toeval: binnen twee weken tijd schieten twee rode Corvettes van dezelfde weg bij Apeldoorn

23 juni Een rode Corvette cabriolet is vanmorgen op de A1 van het talud geschoten bij de afslag Apeldoorn-Zuid. Het sportautootje is over de kop geslagen en zwaar beschadigd geraakt. Zo’n twee weken geleden is een andere rode Corvette een afslag eerder van dezelfde weg geraakt.