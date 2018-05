Omwonenden klagen over geluid van Keukenkaravaan op de Zwitsal

De gemeente onderzoekt op dit moment of en in hoeverre het geluid harder stond dan vergund is. Op het terrein mogen per jaar maximaal vier evenementen plaatsvinden waarbij er sprake is van geluid in de openbare ruimte. De Keukenkaravaan afgelopen weekeinde was daar een van, net als het nog geplande Drakenbootfestival in het weekeinde van 22 tot en met 24 juni.