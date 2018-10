Omwonenden pleiten bij Apeldoornse burgemeester voor behoud kofferbakverkoop

De steun was voor WHOE reden om nog eens goed na te denken over het besluit om te vertrekken van de vertrouwde locatie. De organisatie gaf eerder al aan niet nog meer maatregelen te kunnen nemen om overlast tegen te gaan. Na klachten uit de buurt werd bijvoorbeeld al geïnvesteerd in sanitaire voorzieningen voor de duizenden bezoekers. Mocht de gemeente uitspreken dat geen extra maatregelen zullen worden geëist, dan wil WHOE bij het kanaal blijven, zei organisator Ben van der Velden.

De moeite die WHOE al neemt om de buurt te ontlasten is in de woonwijk niet onopgemerkt gebleven. In de petitie spreken bewoners van de Heelmeestersdreef uit dat de vrijwilligers van het evenement 'uitstekend werk verrichten'. ,,De naaste buurtbewoners vinden het niet fair dat een zeer kleine groep buurtbewoners het verpest voor zoveel mensen die genieten van de Kofferbakverkoop'', stellen ze in de petitie. ,,De vrijwilligers voor het goede doel doen zo hun best om het netjes te laten verlopen! Met toiletten, opruimploegen en begeleiders voor de auto's is het de afgelopen vijftien jaar gegroeid tot een volwaardige organisatie.''