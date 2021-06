Onbegrip in Apeldoorn: kilometers omrijden voor coronastempel in gele boekje. ‘Beetje absurd hè?’

Zij stond vrijdagmorgen bij de vaccinatielocatie Mheenpark in Apeldoorn na het nieuws dat de GGD's toch de gele boekjes afstempelen. Ze heeft haar tweede prik vorige maand gehad en was in de veronderstelling dat ze zich gewoon bij de prikpost kon melden om dit te laten doen. ,,Maar ze stuurden me weg! Ik kan op dinsdag of donderdag naar hun kantoor in Warnsveld, maar we gaan op vakantie dus dat komt voor mij waarschijnlijk te laat. Ik snap er niets van, zoveel werk is het toch niet?’’