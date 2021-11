Onbekende besmeurt jager in prominent standbeeld in Apeldoorn; hert ontsnapt

VIDEO Hoe onze drang naar afval scheiden leidt tot nieuwe kopzorgen: ‘Maak het makkelij­ker, niet moeilijker’

Steeds strikter afval scheiden met diftar, als inwoner van Oost-Nederland ontkom je er bijna niet aan. Het zou goedkoper zijn en beter voor het milieu, maar het afvalsysteem is omstreden. Sommige steden schaffen het alweer af en bovendien is er een alternatief in opkomst. Hoe succesvol is diftar?

31 oktober