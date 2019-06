Onbekende familie op oude videoband die Erik in kringloopwinkel kocht gevonden in Apeldoorn

Gevonden! De video met beelden van een kinderverjaardag die Erik Stijf uit Wezep in een tweedehands camera aantrof, kunnen terug naar de familie. De maker van de videobeelden is gevonden in Apeldoorn.

Stijf startte woensdagavond via Facebook een zoektocht naar een onbekende familie. De man uit Wezep kocht woensdag voor een prikkie een videocamera in een kringloopwinkel in Apeldoorn. Bij thuiskomst bleek dat er nog een videoband in de camera zat, met daarop beelden van een vakantie, een kinderverjaardag en een luchtballonnenfestijn in Apeldoorn. Maar wie de familie op de beelden was, dat bleek niet uit de video.

Opruimen

De oproep van Stijf werd in een paar uur tijd honderden keren gedeeld. ,,Ik ben net door iemand uit Apeldoorn gebeld’’, vertelt Stijf. ,,Haar vader heeft destijds de opnames gemaakt, de kinderen in beeld zijn haar kinderen. Haar vader, een man van 89 jaar, is aan het opruimen geweest. Hij heeft per ongeluk de camera en de tape weggebracht naar de kringloop.’’

Volgens Stijf is de Apeldoornse erg blij dat hij de beelden op een usb-stick zet. Dat is ook het werk van videograaf Stijf, de reden dat hij op zoek ging in de kringloopwinkel naar een tweedehands videocamera.