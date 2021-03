‘Onbekende vloeistof’ in container met pakketjes in Apeldoorn blijkt uit lekke accu afkomstig

Noodkreet Apeldoorn­se turnvereni­gin­gen: KNGU vertrekt uit Beekbergen

23 maart De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) vertrekt over tweeënhalf jaar uit Beekbergen. In september 2023 sluiten de deuren van de turnhal, die sterk verouderd is. Vijf Apeldoornse turnverenigingen moeten daardoor op zoek naar een alternatief en maken zich zorgen: ,,We staan op dit moment letterlijk op straat.’’