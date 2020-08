Ondanks beelden betrokkenen: nog geen aanhoudingen na steekpartij in Oranjepark in Apeldoorn

QUIZ | Hoe goed ken jij de geschiede­nis van Apeldoorn?

24 augustus Een kinderboek vol weetjes over de geschiedenis van Apeldoorn, dat is het nieuwste werk van schrijfster Nanda Roep (48) uit Apeldoorn. In opdracht van de gemeente schreef zij het boek Lang geleden in Apeldoorn; de geschiedenis van Apeldoorn in tien (voorlees)verhalen. Maar hoe goed ben jij eigenlijk op de hoogte van de geschiedenis van de stad?