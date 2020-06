Ondanks corona mogen senioren eindelijk weer speeddaten in Klarenbeek: ‘Ik ben al bezet, ouwe snoeperd!’

Onderwijs­per­so­neel en ouders Hoenderloo Groep furieus op Pluryn: vrijdag gezamenlij­ke actie

17 juni Ouders, personeel en vakbonden zijn helemaal klaar met Pluryn. Nog steeds is er geen sociaal plan voor de docenten van het Hoenderloo College, terwijl voor lang niet alle uitstromende jongeren een passende vervolgplek op een andere school is gevonden. Over zes weken moet jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep al sluiten. Vrijdag is er een gezamenlijk actie in Hoenderloo.