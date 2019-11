Ondanks de knokkelkoorts mist Nyncke van de KSG in Apeldoorn Nepal nu al

Al vanaf het eerste jaar van het Tweetalig VWO op de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) in Apeldoorn wist Nyncke van Aperloo dat ze haar internationale stage in een ver land wilde lopen. En dat lukte. Nyncke (16) zit inmiddels in de vijfde klas en is net terug van haar stage in Nepal.

Alles voor deze stage moeten de leerlingen zelf regelen. Waar veel leerlingen naar Amerika of Engeland gaan en daar via bijvoorbeeld familie vaak wel wat connecties hebben, was Nyncke volledig op zichzelf aangewezen. ,,Mijn ouders zijn ooit op wereldreis geweest en vertelden altijd heel enthousiast over Nepal. Daarom besloot ik er ook heen te willen’’, legt ze uit. ,,En aangezien ik tijdens mijn stage echt iets wilde betekenen voor de lokale bevolking, was mijn conclusie al snel dat ik in Nepal Engelse les zou geven.’'

Basiswoorden

Nyncke boekte haar reis via een reisorganisatie en ging voor twee weken naar Nepal. Daar zat ze niet in een gastgezin, zoals veel van haar medeleerlingen in andere landen, maar in een huis voor vrijwilligers. ,,Ik gaf les aan twee groepen. Overdag aan vrouwen die volgens mij wel naar de basisschool waren geweest, maar geen vervolgopleiding hadden gedaan. Zij konden bijvoorbeeld wel Nepalees lezen en schrijven, dus we hebben ons bij hen vooral gericht op de zinsbouw en spelletjes om Engels te leren.’’ De tweede groep was een ander verhaal, vertelt ze. ,,De groep in de avond had praktisch nooit onderwijs gevolgd, dus daar moesten we echt beginnen bij de basiswoorden. Deze groep zagen we echt met sprongen vooruitgaan elke dag.’’

De kosten voor de reis moet iedere stagiair zelf betalen, ongeacht de reisbestemming. ,,Gelukkig sprongen mijn ouders bij, maar het zakgeld voor daar heb ik zelf gespaard door mijn werk bij een tapasrestaurant in Apeldoorn.’’ Al met al hebben die twee weken tussen de duizend en tweeduizend euro gekost, denkt ze. ,,Gelukkig is alles daar relatief goedkoop, dus dat scheelde.’’

Alarmbellen

Bij thuiskomst kwam er voor Nyncke wel even een tegenvaller. ,,Rustig bijkomen was er niet bij, want ik werd ziek’’, legt ze uit. ,,Ik dacht er eerst niks geks van en de huisarts ook niet, maar toen ik ineens hoge koorts kreeg, gingen toch de alarmbellen af. Ik bleek knokkelkoorts te hebben, opgelopen door een muggenbeet daar. Daar ben ik echt wel even een week goed ziek van geweest.’’

Toch weerhoudt dat haar niet van haar plan om ooit nog eens terug te gaan. ,,Twee weken waren echt te kort; ik heb nu al heimwee. De mensen daar zijn zo aardig en het land is zo prachtig. Als ik negentien ben ga ik terug, maar dan voor een paar maanden. Daar ga ik nu alvast voor sparen. Ik heb geleerd voor mezelf te zorgen en om ‘volwassener’ te zijn. Of ik daar zou willen wonen weet ik niet, want ik wil psychologie gaan studeren en ik heb nog niet helemaal helder wat ik daarmee dan zou willen doen later. Maar dat gaan we zien, voor nu was het een ontzettend gave ervaring.’’

Volledig scherm Nyncke van Aperloo © Nyncke van Aperloo

Tweetalig onderwijs voor iedereen