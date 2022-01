Ondanks dreiging in Oekraïne is hulptransport vanuit Apeldoorn onderweg: ‘Ik heb er af en toe buikpijn van’

Werken aan herstel op stadsland­goed bij Apeldoorn: ‘Ieder mens wil er toe doen’

Op stadslandgoed Woudhuizen in Apeldoorn werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het groen aan het ‘weer meedoen’. Sinds deze maand kunnen naast mensen met een beperking, ook mensen met een psychische kwetsbaarheid aan de slag in de natuur. Op het landgoed kunnen ze in alle rust werken aan hun herstel, een zinvolle werkdag ervaren en mogelijk doorstromen naar regulier werk.

20 januari