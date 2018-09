Ondanks fouten gemeente: wethouder wil slopen in Uddel

Het was een van de voorbeelden van het rood-voor -rood-beleid, waarmee de gemeente agrariërs in de gelegenheid stelt na het stoppen als boer bedrijfsgebouwen te slopen en in ruil daarvoor een paar woningen te bouwen. Aan de Oudedijk in Uddel ging Van den Brink enthousiast aan de slag. Eind 2016 werd hij echter ineens met een bouwstop geconfronteerd. Er was iets mis. Aan de dubbele woning waarvan de bouw al vergevorderd was, mocht geen latje meer worden verzaagd.