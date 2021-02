Ondanks of juist dankzij corona: deze Veluwenaren maken hun droom waar en vertrekken uit Nederland

Het was rustig op Sicilië wat corona betreft. Tot twee weken geleden: code rood, alles ging op slot. Toch hebben de 25-jarige Dominique Garritsen en Floris de Bont (21) uit Ermelo doorgezet en zijn ze afgelopen weekend naar het Italiaanse eiland vertrokken. Voor tenminste vijf maanden, maar het tweetal hoopt op langer. ,,Het was tot op het laatste moment onzeker of we wel konden afreizen’’, vertelt Dominique Garritsen aan de telefoon. ,,Die onzekerheid van wel of niet gaan, gaf ongelofelijk veel stress. Van voorpret was niet echt sprake. We waren al zover in het proces dat we toch hebben besloten om onze koffers te pakken en hoe dan ook te gaan. We moesten vliegen via Milaan en zijn 24 uur onderweg geweest maar wat zijn we blij dat het gelukt is. De zon schijnt, ik heb mijn rokje aan, de benen bloot. Het is hier heerlijk.’’