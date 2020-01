Ondanks uitslaande brand, kettingbotsing en geamputeerde vinger verliep jaarwisseling Noord- en Oost-Gelderland ‘heel rustig’

Video Kijk hier hoe 300 dappere deelnemers een nieuwjaar­duik namen in Bussloo

13:42 Het is koud, het is nat en toch springen 300 het water in. Een frisse duik, het nieuwe jaar in! Honderden deelnemers, noem ze gerust waaghalzen, nemen een nieuwjaarsduik in Bussloo.