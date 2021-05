Ondanks verbod massaal vuurwerk afsteken in Apeldoorn? Dat zou zo maar kunnen...

Minder coronapa­tiën­ten op ic's regionale ziekenhui­zen, maar meer op verpleegaf­de­lin­gen

30 april In de ziekenhuizen in Deventer, Zwolle, Hardenberg, Apeldoorn, Zutphen en Harderwijk liggen momenteel in totaal 48 coronapatiënten op de intensive care. Dat is een afname van 10 na een piek op maandag, toen er 58 lagen. Op de verpleegafdelingen is de laatste dagen juist een toename van coronapatiënten te zien, van 99 op dinsdag naar 120 vandaag.