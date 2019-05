Ondanks ‘vette jaren’ moet Apeldoorn toch aan het bezuinigen

De gemeente Apeldoorn gaat bezuinigen. Dat is nodig om de sterk oplopende kosten voor sociale taken op te vangen. Vooral op de jeugdhulp moet de gemeente flink bijpassen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op de gemeentebegroting op naar 24 miljoen euro in 2023.

De insteek is om vooral te gaan besparen binnen die sociale taken zelf, door efficiënter te gaan werken. Wethouder Detlev Cziesso stelt dat elke Apeldoorner de zorg blijft ontvangen die nodig is. ,,Maar het is straks misschien wel anders georganiseerd.’’

Dat is nog niet voldoende: ‘extra bezuinigingen zijn helaas onvermijdelijk’. Burgemeester en wethouders verwachten dat er nog 5 miljoen euro per jaar buiten de zorg bespaard moet worden.

Dat moet volgens hen grotendeels lukken zonder dat de burger er direct iets van merkt. ,,Dit wordt geen doodse stad. Er gaat geen theater dicht, we schoffelen de plantsoenen, er blijven evenementen.’’ Er zal vooral worden gezocht naar manieren om goedkoper te werken. Hier en daar worden uitgaven uitgesmeerd. En de gemeente kan de komende jaren geen grote nieuwe projecten optuigen. En dat is een tegenvaller, want eigenlijk zouden dit ,,de vette jaren’’ moeten zijn voor de gemeente, aldus Cziesso.

