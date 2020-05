Ondanks waardering voor de zorg niet meer aanmeldingen voor opleidingen verpleegkunde

Bij MBO-school Aventus zien ze tot nu toe geen verschil met andere jaren. ,,We zitten op vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar", laat woordvoerder Joyce van der Stroom weten. ,,Ook tijdens de online welkomsessies, die we met de studenten hebben gehouden, komt niet duidelijk naar voren dat ze vanwege deze bijzondere tijd voor de opleiding hebben gekozen.”

Landelijke trend

Bij Hogeschool Windesheim in Zwolle blijft het aantal aanmeldingen zelfs wat achter op vorige jaren, het ligt zo'n 10 procent lager. ,,Daarmee volgen we de landelijke trend als het gaat om aanmeldingen voor de opleiding verpleegkundige", zegt Jorieke van ‘t Klooster namens de HBO-school.

Essentie

Of de uitbraak van corona potentiële verpleegkundestudenten juist heeft afgeschrikt? ,,Onze stagiaires, van wie de stage wel is doorgegaan, leren nu hoe intensief het werk en wat de essentie van hun vak is. Wat je ziet, is dat de waardering is gegroeid voor het mooie beroep maar mensen zien ook dat het veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Omdat van een daling geen sprake is, denk ik niet dat nieuwe studenten worden afgeschrikt.”