Onderbelicht Apeldoorn in de schijnwerpers van lichttour: ‘Verhalen zitten verstopt’

De wereld wordt beter van Oost-Nederland, zegt Wendy de Jong van Oost NL: ‘Wij maken impact op alle grote thema’s’

Wendy de Jong kan met ‘haar’ ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, gevestigd in Apeldoorn, de wereld niet in haar eentje redden. ,,Maar we kunnen met elkaar in Oost-Nederland wel heel veel impact maken op alle grote thema’s. Als wij bedrijven helpen, gaat het om veel meer dan alleen economische groei.”

22 februari