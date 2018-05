Onderdeel Vérian op rand van bankroet: 1100 thuiszorgers vrezen voor baan

Onderdeel Vérian (Apeldoorn) op rand van faillisse­ment

15:39 Het Apeldoornse Vérian verkeert in grote problemen. Bedrijfsonderdeel Vérian Care & Clean BV heeft vandaag surseance van betaling aangevraagd, wat vervolgens is uitgesproken door de rechtbank. Surseance wordt in het overgrote deel van de gevallen gevolgd door faillissement.