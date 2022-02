Ondergaat de Apeldoornse binnenstad een metamorfose? ‘We kunnen echt iets unieks neerzetten’

Video Krachtige storm Eunice laat spoor van vernieling achter in Oost-Nederland

Storm Eunice heeft in Oost-Nederland voor grote overlast en schade gezorgd. Daken waaiden van huizen in onder meer Zwolle, Twello en Meppel, in Apeldoorn kwam een plafond van een wooncomplex naar beneden en omvallende bomen verpletterden auto’s. Een enkeling raakte gewond.

