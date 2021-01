Ondergrondse containers in Apeldoorn zitten steeds vaker klem, klachten afvaldumping nemen toe

Vermeende nepklus­sers die slachtof­fers maakten in Apeldoorn en Schalkhaar pas in mei voor de rechter

18 januari De rechtszaak tegen twee vermeende Marktplaats-oplichters uit Duitsland is vandaag nog voor aanvang opgeschort. J.K. (38) en D. van D. (40) zouden in zeker achttien plaatsen in Nederland slachtoffers hebben gemaakt, waaronder ook in Schalkhaar en Apeldoorn. Daarbij maakten ze in totaal ruim 12.000 euro buit.