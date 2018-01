Ondergrondse containers tijdelijke oplossing voor dumpplek Apeldoorn

video ‘Rillen van de kou op de training? Dat hoeft echt niet jongens!’

9:35 De winterstop is voorbij, maar voor het gevoel is de winter nog lang niet afgelopen. De snijdende wind zorgt voor Siberische omstandigheden op de traininsvelden. Dat vraagt om extra maatregelen, weet jan Kluitenberg, fysiektrainer in het betaalde voetbal. ,,En een uurtje trainen is echt lang genoeg in de kou.''