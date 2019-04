Onderhoud Europaweg Apeldoorn: hoe staat het ervoor?

videoHet is één van de drukste wegen van Apeldoorn: de Europaweg, een belangrijke doorgangsweg van de snelweg A1 naar het centrum en andersom. Sinds vijf maanden wordt er groot onderhoud uitgevoerd. Het eerste deel is bijna klaar. Op 17 april worden de extra rijbanen in gebruik genomen. Vijf vragen aan projectcoördinator Steven Willemsen van aannemingsmaatschappij Van Gelder:

1. Wat wordt er aangepakt?

,,Tussen de Van Golsteinlaan en Laan van Westenenk wordt het asfalt vernieuwd. Op beide doorgaande rijbanen komt een extra rijstrook beschikbaar. De kruisingen reconstrueren we. Op de Ugchelsegrensweg, Hoog Buurloseweg en toe- en afritten van de A1 plaatsen we verkeerslichten zodat fietsers in de toekomst veilig kunnen oversteken.‘’

2. Waarom is dit nodig?

,,In het verleden zouden hier regelmatig ongelukken zijn gebeurd tussen fietsers en automobilisten. Dat heeft ermee te maken dat de kruisingen van oorsprong tweebaans waren. Daardoor moesten fietsers een grote oversteek maken om aan de overkant te komen. Dat zorgde voor onveilige verkeerssituaties.‘’

,,Ook verminderde de staat van het asfalt. Dit leidde tot gevaarlijke situaties. In januari en februari hebben we veel noodreparaties gedaan op delen van de A1 en de Europaweg. daar waren we toen nog niet begonnen met het groot onderhoud.‘’

Tekst gaat verder onder de foto:

Volledig scherm De Europaweg in Apeldoorn wordt geasfalteerd onder leiding van projectcoördinator Steven Willemsen. © Maarten Sprangh

3. Wat komt hierbij kijken?

,,In totaal verwijderen we ongeveer 15.000 ton asfalt en brengen we 20.000 ton asfalt weer aan. We frezen 8 centimeter over de hele rijlengte. Daar komt 12,5 centimeter voor terug, verdeeld in drie lagen. Meestal worden twee lagen vervangen, maar dit was wel nodig gezien de verminderde staat van het asfalt. De provincie Gelderland voert om de acht jaar onderhoud uit aan de wegen. Hoe meer lagen je aanbrengt, hoe minder onderhoud nodig is.‘’

,,We gebruiken geluidsreducerend asfalt. Ze noemen dit ook wel SMA 8G+. Het is geluidsreducerend omdat er meer holle ruimtes in zitten dan in andere mengsels. Twintig tot vijfentwintigduizend voertuigen per dag rijden hier de komende jaren overheen. Maar pas nadat we de markeringen op de weg en de lussen op de kruispunten zijn aangebracht.‘’

Tekst gaat verder onder de foto:

Volledig scherm 20.000 ton asfalt wordt aangebracht tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de Europaweg in Apeldoorn. © Maarten Sprangh

4. Wat merk ik hiervan als weggebruiker?

‘’Op dit moment werken we aan het deel tussen de snelweg en de Laan van Westenenk. Verkeer van en naar Apeldoorn rijdt op dezelfde rijbaan aan de westkant van de Europaweg. Naar verwachting zullen de kruisingen Ugchelsegrensweg en Hoog Buurloseweg vanaf woensdag 17 april weer worden opengesteld voor het verkeer. Vanaf 17 april zullen ook de nieuwe verkeerslichten op de kruisingen in gebruik worden genomen, en is er een extra rijstrook op de Europaweg van en naar Apeldoorn beschikbaar.‘’

5. Hoe verloopt de planning?

,,De werkzaamheden verlopen volgens schema. Eind april hervatten we de werkzaamheden aan de toe- en afritten van de A1. Hiervoor zullen van eind april tot begin juni voor enkele nachten de toe- en afritten worden afgesloten. Verkeer van en naar Apeldoorn zal worden omgeleid via de snelweg. Als alle werkzaamheden verder goed verlopen zal op 20 juni het werk worden opgeleverd.‘’