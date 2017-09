Ondernemer leidt politie naar buit inbraak

De president van Papoea-West Guinea woont in een Apeldoornse tussenwoning

6:53 Hij had president kunnen zijn van Papoea-West Guinea, met een paleis en badend in grote weelde. Maar Bernhard Th. W. Kaisiepo (75) woont heel gewoon in Apeldoorn en werkte als ober, chauffeur en bankemployee. Op papier is hij schatrijk. Maar Indonesië houdt zijn vaderland bezet. Inclusief het bezit van zijn eigen Kaisiepo-clan.