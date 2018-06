Ondernemers betalen mee aan extra rijstrook op Apeldoorns bedrijventerrein

Bedrijven aan de Sint Maarten in Apeldoorn betalen mee aan een extra rijstrook. Door dat het vrachtverkeer op het bedrijventerrein toeneemt is de huidige rijweg geregeld geblokkeerd.

Er ontstaan geregeld gevaarlijke situaties. Omdat de gemeente geen geld op de plank had liggen besloten de bedrijven zelf ook de knip te trekken. Ze dragen 11.500,- euro bij. De totale rekening komt rond de 34.000,- euro uit.

Het komt zelden voor dat bedrijven bijdragen aan veranderingen aan het wegdek, zegt gemeentelijk woordvoerder Mischa Gijselhart. Met ESA, Van Gerrevink recycling, Suez en Van Tongeren zitten er vier bedrijven aan Sint Maarten waar geregeld zwaar verkeer komt. De veewagens die naar ESA rijden moeten in verband met de slachtwetgeving geregeld voor de poort wachten, voor ze het terrein op mogen. Door deze vrachtwagens en de vrachtwagens voor omliggende bedrijven hoopt het verkeer zich op. Andere weggebruikers proberen toch tussen de stilstaande wagens door te rijden.

,,Omdat er geregeld gevaarlijke situaties ontstaan hebben we de handen ineen geslagen'', zegt Marc van Gerrevink. Hij is naast directeur van Van Gerrevink Recycling ook voorzitter deelgebied Zuid van de Bedrijvenkring Apeldoorn (BKA). ,,De gemeente gaf aan wel mee te willen werken, maar had onvoldoende budget. We hebben daarop als ondernemers besloten om een derde van de aanlegkosten voor onze rekening te nemen.''

Wethouder Mark Sandmann, die destijds nog economie in zijn portefeuille had, nam in maart het voortouw toen Van Gerrevink de problematiek aankaartte. Omdat de gemeente geen plannen had op het bedrijventerrein was er ook geen budget. ,,Sandmann heeft zich ingezet om toch een oplossing te bedenken'', legt Gijselhart uit. ,,Na een aantal gesprekken is er uitgekomen dat de de gemeente twee derde betaalt. Daardoor kan de aanpassing nog voor de zomervakantie klaar zijn.''

Wethouder Jeroen Joon is morgen aanwezig als de eerste werkzaamheden plaatsvinden. De klus wordt door Jan Zevenhuizen opgepakt. ,,Als gemeente proberen we zo veel mogelijk lokaal zaken te doen'', zegt Joon. ,,Daarom zijn we er blij mee dat we Jan Zevenhuizen deze opdracht konden gunnen.'' Joon is goed te spreken over de 'proactieve houding van de ondernemers aan de Sint Maarten'. ,,Fijn om zo te kunnen samenwerken. Dit smaakt naar meer.''