Ondernemers uit regio doen massaal beroep op noodfonds: al 15.000 aanvragen

Volledig vuurwerk­ver­bod in Apeldoorn gaat richting uitstel

6:30 Het ziet er naar uit dat Apeldoorn dit jaar toch nog geen volledig vuurwerkverbod kent. Er was al relatief weinig tijd om zoiets goed in te voeren, binnen de huidige corona-omstandigheden is dat haast ondoenlijk. En wat eigenaardig bovendien.