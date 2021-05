Ondernemers voelen ‘de weg terug omhoog’ na eerste week van winkelen zonder afspraak

Klanten in Hardenberg, Zwolle, Deventer en Apeldoorn konden niet wachten. Rijen groeiden al vanaf woensdag steeds langer voor de winkels en terrassen. De eerste week zit erop en smaakte goed, zo maken vier winkeliers de balans op. Nou ja, we moeten nog zien hoe dat verder gaat, want vakantie en toeristen vertroebelen misschien de ‘echte’ omvang van de klandizie. Of zoals Robert Petersen van speelgoed(belevenis)winkel Speeleiland in Zwolle dat zegt: ,,We kregen de vakantiehuizen in de winkel.”