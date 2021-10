Onderwereld grijpt kans nu woningmarkt op kookpunt is, Apeldoornse burgemeester Heerts is alert

VRAAG BIJ HET NIEUWS Kijk uit wat je hond eet in het bos! Vergifti­ging kan nare gevolgen hebben

23 oktober Het is de nachtmerrie van ieder baasje: de hond die tijdens een wandeling iets eet wat foute boel blijkt te zijn. In Warnsveld zit de schrik er sinds deze week goed in nadat in een bos gehaktballen werden gevonden, waarbij het vermoeden bestond dat ze giftig waren. Hoe kun je een foute hap herkennen en wat moet je doen in zo'n situatie?