Onderwijsminister Slob: Pluryn in de fout bij overdragen leerlingen Hoenderloo College

Bende uit Litouwen zat volgens OM achter heftige overval in Apeldoorn: ‘Ik was een soldaat’

3 november De overval op Camera Tools in Apeldoorn, in augustus vorig jaar, is het werk geweest van een internationaal opererende bende uit Litouwen. Daar is het Openbaar Ministerie (OM) van overtuigd. De officier van justitie eist tegen vier van de vijf verdachten vandaag zeven jaar cel. De vijfde verdachte is minderjarig en wordt morgen achter gesloten deuren berecht.