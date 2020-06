Onderwijspersoneel en ouders Hoenderloo Groep furieus op Pluryn: vrijdag gezamenlijke actie

Kermisba­zen en Nederland­se overheid vandaag tegenover elkaar in de rechtbank

10:42 Kermisexploitanten staan vandaag tegenover de Nederlandse overheid in de rechtbank in Den Haag. Zij willen via een kort geding afdwingen dat kermissen eerder open mogen dan 1 september. In verband met coronamaatregelen mogen zij niet open voor die datum.