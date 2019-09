Onderwijzers nemen hun vak graag op de hak in sketches en liedjes

Van Groningen tot aan Maastricht is onderwijscabaretgroep ‘Pleinvrees’ te zien met sketches en liedjes over dingen die de spelers zelf meemaken in het onderwijs. Dit jaar bestaat de groep twintig jaar. Dat vieren de onderwijzers met onder meer een eigen cd.

‘Pleinvrees’ bestaat uit Bert Jansen, Onno Vis en Elbert Droop. Alle drie werken ze als leerkracht in het onderwijs. Hun ervaringen verwerken ze in een voorstelling die ze opvoeren op scholingsdagen, onderwijsconferenties en ouderavonden. ,,Onno en ik hadden al ooit eens een musical geschreven voor de docenten van de basisschool waarop we werkten’’, legt Bert Jansen uit. ,,De typetjes die daarin zaten hebben we als basis genomen en toen zijn we daar een programma omheen gaan schrijven. We hebben Elbert er al snel bij betrokken en Leo Brederveld en Theo Quist zijn erbij gekomen voor het licht en geluid.’’

Jansen geeft de vakken Nederlands en maatschappijleer op het Veluws College Twello, Droop geeft wiskunde op een VMBO-school in Ede en Onno staat voor de klas op de Koningin Wilhelmina School in Apeldoorn. ,,Dat maakt het nog wel eens lastig plannen, onze optredens’’, zegt Jansen. ,, Soms willen mensen ons om 12 uur ’s middags hebben voor een bijeenkomst. Dan staan we voor de klas, dus kan het gewoon niet.’’ Het is voor hen allemaal een uit de hand gelopen hobby. ,,Sommige mensen die ons zien spelen denken ook dat we dit voor ons werk doen. En vragen zich dan af hoe we zoveel over het onderwijs weten. Ze beseffen dan niet dat wij de volgende ochtend om acht uur weer zelf les geven.’’

Uitvergroot

Jansen zegt dat ze het beroep van leraar behoorlijk op de hak nemen. ,, We hebben liedjes, sketches en filmpjes die allemaal te maken hebben met het leven van een leraar. En natuurlijk flink uitvergroot vaak. Er zitten serieuze liedjes tussen, maar ook liedjes waar het publiek altijd heel erg om moet lachen.’’

Dat ze dit nu al twintig jaar doen is in een besloten bijeenkomst gevierd in Gigant. Daarbij is de eerste cd van ‘Pleinvrees’ gepresenteerd. Jansen: ,,Dat is wel heel erg gaaf, want die hebben we opgenomen bij een oud-leerling van Onno en mij.’’

In twintig jaar hebben ze veel zien veranderen. ,,De grootste verandering is dat alles digitaal is geworden. Daar moesten we echt even onze weg in vinden. Maar het is ook een mooie verandering. Je kunt iets intypen en gelijk van alles laten zien en gebruiken in de les.’’ Kinderen zelf zijn niet veranderd, vindt hij. ,,Nee hoor, wij waren zelf vroeger ook niet zo braaf.’'