Onderzoek brandgevaar woontorens na horrorbrand Londen: drie flats in Apeldoorn met risico’s

‘Miss Radio Kootwijk’ en supervrij­wil­li­ger Coby vindt het druk worden in haar geliefde dorpje

19 februari De oude zendinstallatie van Radio Kootwijk voor directe telefoonverbinding met Indonesië is geschiedenis geworden, maar vrijwilligster Coby de Haan is na 65 vrijwilligersjaren nog steeds actief bij het Kootwijker dorpsleven betrokken. ,,Hallo hallo Apeldoorn, hier Radio Kootwijk’’, waarschuwt de oud-voorzitter van de plaatselijke dorpsraad: ,,We gunnen toeristen al het moois van onze natuur, maar het zijn er zoveel en het wordt zo ontzettend druk in ons dorpje!’’