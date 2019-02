Onderzoek: ‘Brandweertop VNOG greep niet in bij eerste signalen financieel tekort’

Dat loopt op naar 2,8 miljoen euro, dat voor rekening van de 22 deelnemende gemeenten komt. Als de brandweerorganisatie haar beleid niet wijzigt, ontstaat er dit jaar een tekort van 5,2 miljoen dat in 2020 kan oplopen tot 6,4 miljoen euro.

Lees ook PREMIUM Miljoenentekort voor Gelderse brandweer dreigt Lees meer

Een gemeentelijke commissie deed de afgelopen maanden onderzoek naar de problemen binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. De commissie concludeert dat de oorzaken van het tekort liggen aan de cultuur en het financiële beleid van de organisatie.

Botten

Een te vroeg en niet goed uitwerkte bezuinigingsronde van 2,4 miljoen euro zorgt er daarnaast voor dat de organisatie ‘geen vet meer op de botten’ heeft en tekorten niet kan opvangen. Vorig jaar bleek dat een aantal grote langdurige incidenten, extra inzet vanwege natuurbranden in de droge zomer, en onvoldoende compensatie van de lonen voor een tekort op de begroting zorgen.

Dit zijn de 22 gemeenten van de VNOG:

Volledig scherm De 22 gemeenten die samenwerken op de Noord-Veluwe, onder meer op het gebied van de brandweer. © Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

‘Eilandjes’

De commissie is kritisch over de cultuur die er binnen de top van de veiligheidsregio heerst. Ze neemt een ‘eilandencultuur’ waar tussen de afdelingen, waardoor het algemene belang niet wordt gevoeld en er een afstand tot werkvloer is. ‘Ook heerst er in de top een laissez-faire- achtige houding: het komt wel goed. We begrijpen dat dit vooral ook het gedragsrepertoire was van de voormalig directeur', concludeert de commissie. Op het moment dat er signalen van een mogelijk tekort op de begroting boven kwamen, werd er vanuit het management niet direct adequaat gehandeld richting het bestuur om bij te sturen.

‘Familiecultuur’

Daar staat tegenover dat met name binnen de brandweerafdeling sprake is van een ‘familiecultuur', die er van vroeger uit nog is. ‘Hier heerst een cultuur van elkaar niet aanspreken op belangrijke zaken door onderlinge loyaliteit en interne gerichtheid’. Die oude brandweercultuur heeft ook een sterke link met de verantwoordelijke burgemeester, met als gevolg dat er een sterk appel wordt gedaan op de burgemeesters om goed voor de eigen brandweerposten te zorgen. Volgens de commissie blijft die verhouding tussen lokaal en centraal schuren.

Slordig

De voormalig directeur, Aart Schoemaker, vertrok vorig jaar september vrij plotseling bij de veiligheidsregio. Sinds half januari staat Diemer Kransen als interim-directeur aan het roer bij de organisatie. ,,Er is onvoldoende interne controle en toezicht geweest op het uitgeven van het geld. Daar heeft de organisatie zich in vergaloppeerd, er werd gedacht dat geld wel beschikbaar zou komen, maar dat bleek niet het geval. Daar is een bezuinigingsronde over heen gekomen die je eigenlijk niet kunt hebben, en zijn er slordigheden in de begroting geslopen.’’ Daarnaast noemt Kransen de financiering van deze veiligheidsregio's krap in vergelijking met die van andere regio's in het land.

Frankrijk